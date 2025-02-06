Власти РФ собираются ужесточить ответственность за возбуждение вражды и ненависти

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В России планируют ужесточить ответственность за совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение человеческого достоинства, сопряженные с оправданием, обоснованием, одобрением или пропагандой применения насилия. Закон об отнесении данных действий к уголовной ответственности внесло в Госдуму Правительство РФ, пишет «Интерфакс».

Законопроект предлагает изменить статью 282 УК, чтобы уголовная ответственность наступала сразу за однократное совершение подобного деяния. Сейчас она наступает после привлечения лица к административной ответственности за данное правонарушение в течение одного года.

В пояснительной записке отмечается, что анализ 734 дел показал, что в 313 случаях (42,6%) такие дела возбуждались по фактам совершения действий, оправдывающих, обосновывающих, одобряющих или пропагандирующих применение насилия либо угрозу его применения в отношении человека либо группы лиц по мотивам национальной, расовой, религиозной принадлежности, а также принадлежности к социальной группе.

«Такие деяния обладают более высокой общественной опасностью по сравнению с иными проявлениями возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства в рамках статьи 20.31 КоАП, поскольку являются крайней формой злоупотребления свободой слова, а также создают почву для восприятия применения насилия по экстремистским мотивам как правильного и необходимого варианта действий», говорится в пояснительной записке.

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