В России хотят ввести «ощутимые штрафы» за несообщение в военкомат о переезде

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В России намерены ужесточить административную ответственность за несообщение в военкомат о факте переезда на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму уже на следующей неделе. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил глава комитета Госдумы по обороне, автор инициативы Андрей Картаполов.

«На следующей неделе будем стараться это сделать», — сообщил Картаполов, уточнив, что предложенные штрафы будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Как отмечает информагентство, ранее данный законопроект поддержало Правительство РФ. 

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