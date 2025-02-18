В Госдуме оценили возможность возобновления работы YouТube в России

Возобновление работы видеохостинга YouТube в России станет возможно только после урегулирования целого ряда проблемных вопросов с компанией Google. Такое мнение высказал в разговоре с ТАСС замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«Одного условия снятия санкций мало. Даже если Google вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», — сказал он, напомнив о непрозрачной политике блокировки аккаунтов российских медиа и блогеров и игнорировании видеохостингом судебных решений об удалении противоправного контента. Также предстоит выполнить требование закона «о приземлении», согласно которому Google обязан открыть в РФ свое представительство. Кроме того, компании придется оплатить все штрафы в России «или же прийти к соглашению, устраивающему обе стороны».

Как напоминает информагентство, «Ростелеком» ранее сообщил об обнаружении технических проблем в работе оборудования, принадлежащего Google и используемого на сетевой инфраструктуре оператора, а также при обмене трафиком между операторами связи, что могло повлиять на работу YouTube в стране. В пресс-службе «Ростелекома» сообщали, что ответственность за технические проблемы несет Google.