Польша решила создать склады со средствами контрмобильности у Сувалкского коридора

Польша решила разместить склады со средствами противодействия мобильности потенциального противника в районе Сувалкского коридора. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, выступая с докладом в польском сейме, пишет «Интерфакс».

«Хотя по понятным причинам он не будет охвачен „жесткой инфраструктурой“, поблизости будут находиться склады с материалами для возведения укреплений, что позволит быстро отреагировать на любую потенциальную опасность», — сообщил он.

Как напоминает информагентство, Сувалкский коридор — участок территории на северо-востоке Польши, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью РФ. По оценке польского Минобороны, он является «стратегическим объектом на восточном фланге НАТО».