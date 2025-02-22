Польша решила создать склады со средствами контрмобильности у Сувалкского коридора

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Польша решила разместить склады со средствами противодействия мобильности потенциального противника в районе Сувалкского коридора. Об этом заявил заместитель министра обороны страны Цезарий Томчик, выступая с докладом в польском сейме, пишет «Интерфакс».

«Хотя по понятным причинам он не будет охвачен „жесткой инфраструктурой“, поблизости будут находиться склады с материалами для возведения укреплений, что позволит быстро отреагировать на любую потенциальную опасность», — сообщил он.

Как напоминает информагентство, Сувалкский коридор — участок территории на северо-востоке Польши, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью РФ. По оценке польского Минобороны, он является «стратегическим объектом на восточном фланге НАТО».

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