Госдума: с 1 марта россияне смогут голосовать на собраниях жильцов через Госуслуги

Все новости по теме: Коммунальные проблемы

С 1 марта собственники из многоквартирных домов смогут голосовать по вопросам повестки дня общего собрания через портал «Госуслуги». Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, уточнив, что в России вступает в силу соответствующий закон, пишет РИА Новости.

«Поддельные подписи и фиктивные голосования в ЖКХ должны уйти в прошлое. С 1 марта вступит в силу важный закон, который обеспечивает возможность голосования собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания через портал „Госуслуги“. Закон направлен на повышение прозрачности процедуры голосования собственников многоквартирных домов», — отметил Якубовский, добавив, что у жильцов также появится возможность направлять свои предложения по повестке общих собраний в электронной форме.

По мнению парламентария, новый закон позволяет исключить те случаи, когда недобросовестные управляющие компании проводят данные голосования «задним числом» или фальсифицируют участие собственников и их подписи для достижения необходимого кворума и результата. Кроме того, данная норма является удобной для жителей многоквартирных домов, так как дистанционная процедура позволит им не менять свой график ради участия в собрании.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter