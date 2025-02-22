Госдума: с 1 марта россияне смогут голосовать на собраниях жильцов через Госуслуги

С 1 марта собственники из многоквартирных домов смогут голосовать по вопросам повестки дня общего собрания через портал «Госуслуги». Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, уточнив, что в России вступает в силу соответствующий закон, пишет РИА Новости.

«Поддельные подписи и фиктивные голосования в ЖКХ должны уйти в прошлое. С 1 марта вступит в силу важный закон, который обеспечивает возможность голосования собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки дня общего собрания через портал „Госуслуги“. Закон направлен на повышение прозрачности процедуры голосования собственников многоквартирных домов», — отметил Якубовский, добавив, что у жильцов также появится возможность направлять свои предложения по повестке общих собраний в электронной форме.

По мнению парламентария, новый закон позволяет исключить те случаи, когда недобросовестные управляющие компании проводят данные голосования «задним числом» или фальсифицируют участие собственников и их подписи для достижения необходимого кворума и результата. Кроме того, данная норма является удобной для жителей многоквартирных домов, так как дистанционная процедура позволит им не менять свой график ради участия в собрании.