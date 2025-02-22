Спецпред президента об уехавших из РФ артистах: коллективной амнистии не будет

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Покинувшим Россию артистам, которые захотят вернуться после возобновления отношений с США, не стоит рассчитывать на «коллективную амнистию». Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Никакой коллективной амнистии не может быть. Люди уезжали и вели себя по-разному. Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — подчеркнул Швыдкой.

В то же время он напомнил, что были и артисты, уехавшие «по причинам внутренней растерянности» или по «бытовым», которые при этом «не скомпрометировали себя антироссийскими выступлениями». К ним по возращении на родину «будет совершенно иной подход», заверил Швыдкой. «В каждом конкретном случае нужно будет принимать то или иное решение»,— резюмировал он.

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