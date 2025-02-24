СМИ: в Германии на выборах в Бундестаг победил оппозиционный блок ХДС/ХСС

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В Германии стали известны результаты досрочных выборов в Бундестаг. Первое место на парламентских выборах занимает оппозиционный блок ХДС/ХСС. Об этом сообщил РБК.

Лидер «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» Фридрих Мерц должен стать канцлером Германии. Его партия набрала 28,6% после подсчёта голосов в 299 избирательных округах. Второе место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии» (20,8%). Партия нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца СДПГ стала третьей с 16,4%. Четвёртое и пятое места заняли «Зелёные» и «Левые» с 11,6% и 8,8% соответственно.

Фридрих Мерц заявил, что планирует сформировать новое правительство Германии к 20 апреля. Олаф Шольц поздравил его с победой и назвал результат своей партии «горьким поражением». При этом ХДС/ХСС не получит самостоятельного большинства в немецком парламенте. Второй по численности фракцией станет «Альтернатива для Германии», на работу с которой у других немецких партий есть табу.

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