Лавров назвал условия остановки боевых действий на Украине

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине должны дать «твёрдый устойчивый результат», который устроит Москву, тогда Россия прекратит ведение боевых действий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, его слова приводит «Коммерсант».

Чиновник отметил, что вариант с «замирением сразу» и прекращением боёв на линии соприкосновения без каких-либо договорённостей Россия не одобрит. Глава МИДа подчеркнул, что РФ готова к переговорам с Украиной и Европой. По словам Лаврова, основной для переговоров могут стать стамбульские соглашения, которые Москва и Киев разработали весной 2022 года.

«Я могу только нашу позицию подтвердить, потому что она не менялась в отличие от позиции самого персонажа, которого вы упомянули, который меняет её гораздо чаще, чем зеленые майки. Позицию европейских стран тоже трудно понять, потому что и у них она достаточно неустойчивая. На этом фоне выделяется позиция США. Она заявлена последовательно, она не призывает просто сразу же замириться, оставить линию соприкосновения, а потом думать, что делать. Мы всегда подчеркивали, что такой вариант нас не устроит», — заявил Лавров.