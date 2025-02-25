Минобороны Польши: гражданские аэропорты адаптируются под военные задачи

В Польше гражданские аэропорты Польши постепенно адаптируют под выполнение военных задач. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информагентство PAP.

«Необходимо больше аэропортов, используемых для обеих целей. Каждый аэропорт должен быть каким-то образом адаптирован и приспособлен к возможности сотрудничества и работы с военными. Некоторые польские аэропорты являются гражданско-военными, из которых лучшим примером является аэропорт Краков-Балице, где находится авиабаза и есть гражданский аэропорт. Часть аэропорта имени Шопена в Варшаве также является военным портом», — заявил глава Минобороны Польши.

По данным информагентства, в Польше ведутся переговоры Минобороны с Миинфраструктуры по другим гражданским аэропортам, которых насчитывается 15, «в два раза больше, чем военных».