Польша сформировала новую военную бригаду у границы с Калининградской областью

Власти Польши сообщили о завершении формирования 16-й моторизованной бригады в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши, граничащем на севере с Калининградской областью России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу польского Министерства национальной обороны.

«16-я моторизованная бригада — самое молодое воинское подразделение в составе 16-й Поморской механизированной дивизии. Формирование началось весной 2024 года. Всего за 11 месяцев сюда прибыло более 600 солдат. После формирования бригада становится крупнейшим воинским подразделением в Варминьско-Мазурском воеводстве, в ее составе будут служить несколько тысяч солдат », - отметили в Минобороны республики.

Как уточняется в сообщении, основу вооружения 16-й моторизованной бригады составят колесные бронетранспортеры Rosomak, а также танки К2 и самоходные зенитные комплексы Poprad.