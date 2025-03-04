Глава Минэка предложил привлекать трудовых мигрантов из «абсолютно новых» стран

В нынешних экономических условиях для насыщения рынка труда России необходимо рассмотреть новые страны для привлечения трудовых мигрантов. Об этом заявил в Госдуме министр экономического развития РФ Максим Решетников, пишет ТАСС.

«Все развитые страны активно привлекают трудовых мигрантов. Другой момент, что нам, наверное, надо не только зацикливаться на тех странах, из которых мы привыкли привлекать мигрантов. Нужно смотреть новые абсолютно страны, потому что в мире очень много стран, которые активно, спокойно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы. Нам надо тоже быть к этому готовыми», — отметил Решетников.

В частности, по словам министра, власти рассматривают в качестве истояника трудовых мигрантов Мьянму. «При численности населения 55 млн человек, экспортируют трудовых ресурсов 6 млн человек. Мы тоже это с ними обсуждаем», — уточнил он.

«Выстраиваем с профильными министерствами модель привлечения трудовых мигрантов. Вопрос не простой. Вместе с тем у нас есть четкое понимание, что без грамотного регулирования миграции нам с вами продвигаться дальше и насыщать рынок труда будет очень сложно и надо открыто смотреть на эти вещи, обсуждать их», — констатировал Решетников.