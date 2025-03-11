Голикова: спрашивать женщин на собеседовании о планах завести детей недопустимо

Практика задавать женщинам на собеседовании по трудоустройству вопросы о планах по рождению детей должна быть прекращена в России. Такое мнение высказала вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет ТАСС.

«К сожалению, сегодня первым требованием или претензией к женщине, которая приходит на работу, становится — а вы не собираетесь в ближайшее время заводить детей?.. Это недопустимая ситуация», — сказала Голикова, подчеркнув, что с подобной проблемой сталкиваются практически все женщины, проходящие собеседования, поскольку компаниям невыгодны декреты сотрудниц.

Вице-премьер отметила, что подобное отношение к женщинам со стороны работодателей мешает правительству влиять на «просемейные установки» в стране.