Депутаты Госдумы РФ единогласно приняли закон о защите от кибермошенничества

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Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о защите людей от кибермошенничества. Депутаты проголосовали в его поддержку единогласно. Об этом, как пишет «Коммерсант», сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Все эти меры позволят уберечь граждан от действий мошенников, а также будут способствовать сохранности их денежных средств», — считает Володин.

Законом, в частности, предусматривается, что при снятии денег через банкомат кредитная организация обязана проверить, действительно ли клиент снимает средства по доброй воле. Также появится возможность сделать родственника или близкого человека уполномоченным для подтверждения перевода денег. При этом сотрудникам госорганов, банков, операторов связи, маркетплейсов и сервисов по поиску работы запретят использовать мессенджеры для информирования граждан.

Помимо этого, законом вводится обязательная маркировка звонков — на экране телефона оператор связи будет отображать имя организации, а спам-звонки могут осуществляться только после согласия абонента.

Как отмечает информагентство со ссылкой на данные МВД, в 2024 году размер ущерба от кибермошенничества вырос на 36%, до 200 млрд руб. Было выявлено 48 тыс. случаев онлайн-мошенничества, причем пятую часть преступлений составили кражи с банковского счета.

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