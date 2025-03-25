Госдума приняла закон о бесплатной юридической помощи для многодетных в России

Все новости по теме: Семья

Во вторник, 25 марта, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий возможность оказания бесплатной юридической помощи многодетным родителям. Об этом сообщает «Коммерсант».

Право на получение бесплатной юрпомощи предусмотрено для многодетных родителей до достижения их старшим ребенком возраста 18 лет либо 23 лет при условии его обучения по очной форме. Также она положена истцам при рассмотрении дел оспаривания и установления материнства или отцовства.

Как уточняет информагентство, на сегодня в России отдельные категории граждан могли рассчитывать на такую помощь, но только в виде устной или письменной консультации, ходатайства и других правовых документов. При этом представление их интересов в суде бесплатно не предусматривалось.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter