Госдума приняла закон о бесплатной юридической помощи для многодетных в России

Во вторник, 25 марта, Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий возможность оказания бесплатной юридической помощи многодетным родителям. Об этом сообщает «Коммерсант».

Право на получение бесплатной юрпомощи предусмотрено для многодетных родителей до достижения их старшим ребенком возраста 18 лет либо 23 лет при условии его обучения по очной форме. Также она положена истцам при рассмотрении дел оспаривания и установления материнства или отцовства.

Как уточняет информагентство, на сегодня в России отдельные категории граждан могли рассчитывать на такую помощь, но только в виде устной или письменной консультации, ходатайства и других правовых документов. При этом представление их интересов в суде бесплатно не предусматривалось.