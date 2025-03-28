Минобороны: Киев продолжает атаки на энергоструктуру РФ, нарушая договоренности

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В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает Минобороны РФ.

«28 марта около 10.20 киевским режимом нанесен удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО „HIMARS“ по газоизмерительной станции „Суджа“, в результате которого произошло сильное возгорание и энергообъект фактически уничтожен. Также утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных БПЛА самолетного типа, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, 27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО „Россети Центр“ — „Белгородэнерго“ произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе», — уточнили в военном ведомстве.

Как подчеркиваю в Минобороны, «все публично заявленные обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по российской гражданской энергетической инфраструктуре являются очередной уловкой Зеленского с целью не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановления своего военного потенциала с помощью европейских „союзников“».

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