Власти РФ обсуждают возможность введения единой социальной карты для пенсионеров

В кабмине РФ допускают возможность введения единой социальной карты для пенсионеров в стране. Однако реализация данной инициативы потребует существенных изменений социального законодательства. Об этом сообщил журналистам глава Минтруда Антон Котяков, пишет ТАСС.

«Чтобы реализовать эту идею, нам нужны существенные изменения на федеральном уровне. То есть правительство должно принять минимальный набор льгот и мер, которые мы должны будем гарантировать как единый стандарт на территории всей страны. Таким образом, это не вопрос введения карты, а это вопрос изменения социального законодательства», — сказал министра труда.

По его словам, стране уже есть аналог подобного решения — это удостоверение многодетных с QR-кодом, дающим возможность получать льготы на территории всей РФ. «Технологии понятны, дело в том, что такое решение за собой повлечет перекрестное финансирование между субъектами», — уточнил он, пояснив, что для ряда субъектов реализация предложения может повлечь серьезные выпадающие доходы.

Как подытожил министр, данная законодательная инициатива «требует масштабного обсуждения со всеми участниками процесса, в первую очередь с субъектами Российской Федерации».