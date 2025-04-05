В Госдуме предлагают направлять школьников в спецучреждения за травлю учеников

В Госдуме разрабатывается законопроект о профилактике травли среди детей. В частности, рассматривается возможность перевода в спецучреждения или на домашнее обучение школьников, систематически занимающихся травлей других учеников, рассказал ТАСС автор инициативы, глава комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель платформы «Добро.рф» Артем Метелев.

«[Законопроект предполагает] в том числе меры ответственности как для агрессоров, так и для тех, кто системно занимается травлей, с возможностью изменения их формата обучения, привлечения родителей к этому процессу», — подчеркнул он. Парламентарий считает, что если ребенок, с которым уже была проведена индивидуальная профилактическая работа, «все равно продолжает держать в страхе школу и никого не слушает», то нельзя допускать ситуаций, при которой он может «отравлять атмосферу для всех остальных детей», поскольку это нарушает права последних на образовательный процесс.

«Поэтому необходимо продумать либо направление его в специализированное учреждение, которое создано сегодня для таких ребят, либо возможный формат домашнего обучения — это тоже одна из развилок, которая сейчас находится на финальном согласовании. Возможно, мы пойдем по пути права направлять такую категорию детей в специализированные учреждения», — заключил Метелев.