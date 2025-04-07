Президент РФ подписал закон, запрещающий навязывание допуслуг потребителям

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ограничение продавцов в навязывании покупателям дополнительных товаров и услуг. Документ вносит изменения в статью 16 «Закона о защите прав потребителя, уточняет «Коммерсант».

Закон, вступающий в силу 1 сентября, запрещает продавцам автоматически проставлять отметки о согласии потребителя на приобретение дополнительных товаров и услуг. Если же покупатель согласится на их покупку, ему необходимо подтвердить это в письменной форме. Потребитель также получает право требовать возврата денег от продавца за купленные без его согласия дополнительные товары и услуги. Его запрос обязаны удовлетворить в течение трех дней со дня предъявления заявления.