Госдума приняла ужесточающие законы для релокантов и иноагентов

Во вторник, 8 апреля, Госдума приняла сразу несколько ужесточающих законов для иностранных агентов и релокантов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, сразу в двух чтениях утвержден закон о возможности вынесения приговора без участия подсудимого в отношении находящихся за рубежом лиц по 20 видам преступлений. Речь идет, в частности, о призывах к терроризму, экстремизму и массовым беспорядкам, дискредитации Вооруженных сил России, реабилитации нацизма.

Законодательно устанавливается ответственность в 5 лет колонии с конфискацией за призывы к санкциям или дискредитацию армии из корыстных побуждений, а также наказание до 7 лет за платное содействие международным организациям, в которых Россия не участвует.

Кроме того, принят сразу в двух чтениях закон о полном запрете на образовательную деятельность для иностранных агентов. «Закон предусматривает возвращение заявления о предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, прекращении действия такой лицензии, если соискатель лицензии является иностранным агентом, а также запрет на получение муниципальной финансовой поддержки и на включение в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций», — уточняет информагентство.