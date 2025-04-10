В Госдуме предлагают отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью

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Депутаты Госдумы предлагают отмечать на сайтах знакомств людей с непогашенной судимостью по ряду статей УК РФ, в том числе за изнасилования, мошенничества, кражи и педофилию. Соответствующее предложение направлено авторами инициативы главе МВД России Владимиру Колокольцеву, пишет ТАСС.

«В последние годы наблюдается стремительный рост популярности онлайн-платформ для знакомств. Согласно опросам, более половины молодых пользователей подобных сервисов (55%) сталкивались с различными негативными инцидентами при общении — от мошенничества и шантажа до прямых угроз. В частности, 13% опрошенных получали угрозы физической расправы или изнасилования, а у 5% случаи доходили до реального насилия или агрессии при личной встрече после знакомства в интернете», — поясняют свою инициативу депутаты. По их мнению, ее реализация позволит пользователям принимать осознанное решение о дальнейшем общении с учетом возможных рисков.

Кроме того, депутаты просят главу МВД поручить проработку вопроса о создании в структуре министерства закрытого спецреестра лиц, имеющих непогашенные судимости за насильственные преступления, совершенные в отношении супругов, партнеров, сожителей и иных членов семьи, а также механизма интеграции этого реестра с онлайн-платформами знакомств.

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