Минюст РФ признал иностранным агентом музыканта Васю Обломова (Гончарова)

Минюст РФ внёс в перечень иностранных агентов журналистов Никиту Смагина и Константина Сусолкина, экоактивиста Владимира Сливяка (сопредседателя организации «Экозащита»), блогера Дмитрия Чернышева и лидера музыкальной группы «Чебоза» Василия Гончарова (Вася Обломов), сообщает «Коммерсант».

Как отмечает министерство, внесённые в список иноагентов «распространяли материалы иноагентов и нежелательных организаций, а также ложную информацию о решениях российских властей, выступали против боевых действий на Украине и формировали негативный образ российской армии».

Как напоминает «Коммерсант», Василий Обломов (признан иноагентом) — музыкант, композитор и продюсер, работал с Вячеславом Бутусовым, Кириллом Серебренниковым, Михаилом Боярским, Сергеем Шнуровым и группой «Каста», автор песен к фильмам и сериалам («Ёлки», «Духless» и «Духless 2», «Салам Масква»), сооснователем музыкально-поэтического проекта «Господин хороший». Одна из самых известных его песен — «Еду в Магадан». После объявления частичной мобилизации в сентябре 2022 года музыкант уехал из России и гастролирует по странам СНГ и Европы.