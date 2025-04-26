Кремль: операция по освобождению Курской области завершена

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Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции в Курской области. Регион освобожден от ВСУ. Информация об этом размещена в телеграм-канале Кремля.

«Авантюра киевского режима полностью провалилась, а понесённые противником огромные потери, в том числе и среди наиболее боеспособных, подготовленных и оснащённых, в том числе западными образцами техники, сил ВСУ, а это штурмовые подразделения, спецназ, безусловно, отразятся на всей линии боевого соприкосновения. Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима», — сказал Путин.

Глава государства также поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в освобождении Курской области.

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