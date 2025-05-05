Исследование: на губернаторов подписано меньше 12% избирателей

Совокупная аудитория губернаторов в соцсетях к этому году выросла на 10,8% — с 11,7 млн в 2024 г. до 13 млн в 2025 г., что составляет 11,5% от всего населения России с правом избирательного голоса (без учета пересечения аудитории). Лидерами по суммарной аудитории губернаторов остаются Telegram (6,3 млн) и VK (5,9 млн). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование КГ «Полилог».

Победу Telegram эксперты объясняют двумя факторами: появлением новых глав регионов с большой аудиторией (Александр Хинштейн и Вячеслав Федорищев) и возможностью передавать канал преемнику, сохранив число подписчиков. В частности, телеграм-канал от Антона Алиханова унаследовал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Исследователи наблюдают четкую специализацию между платформами. Основным каналом политической коммуникации, оперативной связи и донесения сигналов до жителей региона является Telegram. В VK губернаторы работают со средней возрастной аудиторией, а в «Одноклассниках» — с более возрастными группами.

«Сейчас важнее площадка монологов в ситуации кризиса СМИ. Это понятная перспектива для тех, кто ориентирован на присутствие, интенсивность сигнала. Если важнее конкретный месседж — то его логичнее оттачивать с использованием искусственного интеллекта (ИИ), если говорить о присутствии и одноканальных сигналах — достаточно ИИ», — рассказал президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Механизмы ИИ будут постепенно внедряться в сетевую коммуникацию губернаторов с гражданами уже в течение этого года, говорится в исследовании.

К трендам этого года «Полилог» относит персонализацию контента, переход к неформальной подаче информации, рост популярности сторис, видео- и голосовых сообщений. Коммуникация не должна быть просто потоком внешнего воздействия на аудиторию, говорит заместитель генерального директора КГ «Полилог» по GR Никита Сетов: «Жителей необходимо вовлекать в реализацию общественных и экономических проектов, в том числе для того, чтобы формировать чувство сопричастности».