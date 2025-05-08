Еврокомиссия заявила о планах принять 17-й пакет санкций против РФ к 20 мая

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Еврокомиссия планирует принять 17-й пакет санкций против России к 20 мая. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве, пишет ТАСС.

При этом Каллас отказалась говорить о содержании санкционного пакета, поскольку «он еще не согласован». В то же время глава дипслужбы ЕС подчеркнула, что санкции не будут отменены после завершения военного конфликта между Москвой и Киевом, а «только после компенсации Украине всего ущерба».

Как напоминает информагентство, ранее европейские СМИ сообщили, что 17-й пакет санкций будет включать внесение в черный список ЕС порядка 60 физических лиц и компаний из России, а также 150 танкеров, которые перевозят российскую нефть, не обращая внимания на попытки Запада ввести некие потолки цен на российскую нефть.

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