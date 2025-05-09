В параде Победы в Москве приняли участие военные из 13 зарубежных стран

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На параде Победы на Красной площади присутствуют 29 глав иностранных государств, сообщает РИА-Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. В параде Победы приняли участие военных из 13 стран.

«Двадцать девять глав делегаций иностранных государств присутствуют вместе с Владимиром Путиным на военном параде на Красной площади. В параде принимает участие более 11,5 тысяч военнослужащих, 1500 из которых — участники специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщил агентству помощник президента Юрий Ушаков, в Москву для участие в празднике приехали лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Абхазии, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Республики Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Словакии, Сербии, Папуа — Новой Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Отметим, что по Красной площади прошли парадные расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.


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