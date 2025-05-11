Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в мае

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Президент РФ Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Об этом пишет «Интерфакс» в воскресенье, 11 мая.

«Предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры, причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг 15 мая в Стамбуле. Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны», — сказал президент, выступая с заявлением перед журналистами в Кремле.

Он отметил, что турецкие власти неоднократно предлагали провести подобные переговоры на своей территории.

Путин также заявил, что не исключает возможности продлить сроки перемирия «после анализа того, что произойдёт в эти несколько дней». При этом президент подчеркнул, что киевские власти «вообще не откликнулись» на предложение о прекращении огня.

«Более того, после объявления нашего предложения, а это произошло, как вы помните 5 мая текущего года, киевские власти уже с 6 на 7 мая предприняли масштабные атаки. В ударе участвовали 524 беспилотных летательных аппарата и ряд ракет западного производства. Одновременно были применены 45 безэкипажных катеров в Чёрном море», — добавил российский президент.

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