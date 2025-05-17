Путин подписал указ, облегчающий получение гражданства РФ абхазам и осетинам

Граждане Абхазии и Южной Осетии смогут получить российское гражданство по облегченной схеме, а паспорта РФ им могут выдавать на территории этих республик. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, граждане Абхазии и Южной Осетии могут подавать заявления о приеме в гражданство РФ без соблюдения таких требований, как постоянное проживание на территории РФ в течение пяти лет, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ. Заявление о приеме в гражданство РФ будут приниматься, в частности, в дипломатических представительствах России в Абхазии и Южной Осетии.

Также в рамках указа будет установлен порядок выдачи российского паспорта с возможностью его получения «в том числе на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия».