Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию «Колесница Гидеона», регулярные и резервные войска уже сутки ведут бои на юге и севере сектора Газа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ, опубликованное 18 мая.

«Армия готовилась к наступлению в течение всей прошедшей недели. ВВС Израиля нанесли удары по более 670 «террористическим объектам» «Хамаса», расположенных в Газе, утверждают в ЦАХАЛ. Среди пораженных целей — склады оружия, объекты подземной инфраструктуры, пусковые установки противотанковых ракет. На данный момент военнослужащие... занимают ключевые позиции в секторе Газа,— пишет издание со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.

5 мая военно-политический кабинет Израиля единогласно одобрил оперативный план о полном захвате сектора Газа, сообщал советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман. Согласно этому плану, территории должны перейти под устойчивый контроль Израиля, гражданское население будет переселено «на юг».

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