Израиль объявил о начале широкомасштабной наземной операции в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию «Колесница Гидеона», регулярные и резервные войска уже сутки ведут бои на юге и севере сектора Газа, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ, опубликованное 18 мая.



«Армия готовилась к наступлению в течение всей прошедшей недели. ВВС Израиля нанесли удары по более 670 «террористическим объектам» «Хамаса», расположенных в Газе, утверждают в ЦАХАЛ. Среди пораженных целей — склады оружия, объекты подземной инфраструктуры, пусковые установки противотанковых ракет. На данный момент военнослужащие... занимают ключевые позиции в секторе Газа,— пишет издание со ссылкой на сообщение ЦАХАЛ.