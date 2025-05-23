За регионом сохранили два одномандатных округа на выборах в Госдуму

Новая схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Госдумы РФ не претерпела серьезных изменений в части, которая касается Калининградской области. Как сообщает областной избирком, в регионе, как и прежде, будет два одномандатных избирательных округа.

«Наименования округов и их описание остались такими же, границы округов сохранены, за исключением п. Дружный Гурьевского муниципального округа. В предыдущей схеме поселок был в границах Центрального одномандатного избирательного округа, в новой схеме входит в границы Калининградского одномандатного избирательного округа, — сообщили в избиркоме. — Кардинальные изменения претерпели номера округов. Были № 97 (Калининградский одномандатный избирательный округ) и № 98 (Центральный одномандатный избирательный округ). Сейчас это № 99 и № 100 соответственно». Округ № 99 включает 422 893 избирателей, округ № 100 — 420 252.