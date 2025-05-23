Россия и Украина провели первый этап обмена пленными 1000 на 1000

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В Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских в рамках обмена, договоренность о котором была достигнута с Украиной в Стамбуле, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. Среди возвращенных — мирные жители, перевезенные на Украину после атаки ВСУ на Курскую область. Взамен на Украину также были переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Переданные военнослужащие и мирные жители находятся на территории Белоруссии. Позднее их доставят в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях. «Инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни», — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне Россия и Украина обменялись списками военнопленных для обмена. Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал в Telegram-канале, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая, в первый день стороны передадут по 300 человек. Источник своих данных он не называл.

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая.



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