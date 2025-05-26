Патрушев: РФ подготовила ответ на попытки Запада ограничить судоходство на Балтике

Морская коллегия рассмотрела ответные меры реагирования на попытки Запада ограничить судоходство в Балтийском море. Подготовленные предложения поддержал Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя координационного органа Николая Патрушева.

Патрушев отметил, что угрозы со стороны НАТО стремительно нарастают, усиливается военно-морское присутствие сил альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике.

«Ответные меры реагирования на предпринимаемые попытки ограничения судоходства в Балтийском море недавно были рассмотрены на заседании президиума Морской коллегии России. Подготовленные предложения поддержаны президентом Российской Федерации», — сказал Патрушев.

На фоне усиления активности НАТО на Балтике, по его словам, западники фактически совершают акты пиратства, последний тому пример — попытка военно-морских сил Эстонии при поддержке авиации альянса задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом.

При этом Патрушев отметил, что в настоящее время Балтийский флот надёжно обеспечивает безопасность судоходства и пресекает провокации военно-морских сил недружественных государств.