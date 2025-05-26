В Госдуму внесен законопроект, наделяющий студентов правом преподавать в школах

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В Госдуму внесен законопроект, дающий право студентам преподавать в школах. Его автор — председатель думского комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

«Законопроектом предусматривается допустить к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим направленности основных общеобразовательных программ», — уточняется в пояснительной записке к документу, где также подчеркивается, что студенты должны будут успешно пройти промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения и успешно освоить программу профпереподготовки по направлению «Образование и педагогические науки».

«Реализация указанной нормы будет способствовать сокращению дефицита учителей в школах, а также расширит возможности трудоустройства молодежи во время обучения в образовательных организациях высшего образования», — говорится в законопроекте.

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