Госдума хочет увеличить минимум в 10 раз штрафы за «шумные» авто и мотоциклы

В России планируют увеличить как минимум в 10 раз штрафы для водителей машин и мотоциклов за превышение уровня шума на улице. Соответствующий законопроект готовится в Госдуме к рассмотрению во втором чтении. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«В серьезную проблему сегодня превратились транспортные средства — автомобили, мотоциклы и пока не урегулированные питбайки в контексте издаваемого шума. Сегодня данное правонарушение регулирует статья 8.23 КоАП, и максимальное наказание по ней — 500 рублей. Конечно, это неощутимо для нарушителей. И его, штраф, необходимо увеличить минимум в 10 раз. На сегодняшний день Госдума дорабатывает ко второму чтению законопроект, который призван это сделать», — пояснил Колунов.

Он уточнил, что штрафы за превышение автомобилистами и мотоциклистами уровня шума будут устанавливаться для граждан в размере от 5 тыс. рублей. Однако по решению региона сумма может быть увеличена, но не более чем до 30 тыс. рублей.

Как напомнил депутат, в конце января Росстандарт выдал сертификат на новый комплекс фотовидеофиксации «Эфир», способный измерять уровень шума на дорогах. Он разработан для борьбы с чрезмерно громкими автомобилями и мотоциклами.