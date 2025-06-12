Глава МВД: не работающих мигрантов-нелегалов следует депортировать из России

Не работающих и не приносящих пользу российскому обществу нелегальных иностранцев следует выдворять из страны. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, пишет «Интерфакс».

«На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально прибывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошел дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну», — сказал министр.

Колокольцев подчеркнул, что «попытки раскачать ситуацию внутри страны продолжаются». «Как отвечать на подобные вызовы, мы знаем. Во-первых, систе‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌мно противодействовать преступности среди мигрантов, работая на упреждение. Во-вторых, активно и в конструктивном ключе освещать результаты принятых нами мер, подчеркивая неотвратимость наказания для виновных», — отметил он, добавив, что «нужно исключить факты, когда приезжие скапливаются у миграционных подразделений, чем провоцируют негативную реакцию местных жителей».

«Приемы и оформление документов надо осуществлять своевременно, без ажиотажа. Фотографии и видео очередей, которые нередко появляются в медиапространстве, наглядно свидетельствуют о недостатках в организации приема, в том числе тех нелегалов, которые добровольно пришли урегулировать свой статус», — отметил глава МВД.