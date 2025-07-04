Генпрокуратура обратилась в Верховный суд с иском о запрете сатанизма в России

В России хотят признать экстремистским «международное движение сатанизма» и запретить его на территории России. С соответствующим иском в Верховный суд обратилась Генпрокуратура, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст.

«Заседание по административным исковым заявлениям генерального прокурора РФ и Министерства юстиции РФ о признании Международного движения сатанизма (иное наименование — Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 22 июля в 10:30», — говорится в сообщении Минюста.

Как отмечает информагентство, ранее в Госдуме призывали признать сатанизм экстремистским движением и рассматривать его как непосредственную угрозу государственности. Инициативу о запрете в России сатанизма как экстремистского движения поддержал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.