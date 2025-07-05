В Госдуме планируют сделать «более гибкой» схему прикрепления к поликлиникам

В Госдуме хотят предоставить россиянам возможность менять поликлинику чаще одного раза в год. Об этом написал в своем телеграм-канале председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Ныне действующая система прикрепления к „своей“ поликлинике предполагает частоту её смены лишь раз в год. При этом ситуации бывают разные — смена места жительства в пределах региона или страны, дефицит необходимых специалистов в конкретной клинике, резкое увеличение количества пациентов с параллельным ростом нагрузки на медиков и так далее», — пояснил он.



Как добавил Нилов, вопрос, «связанный с необходимостью внедрения более гибкой системы прикрепления к поликлинике — к примеру, раз в три месяца» неоднократно возникал в ходе встреч с гражданами. Поэтому на сегодня соответствующий законопроект разработан и подготовлен к внесению в Госдуму.