Деятельность Йельского университета признана нежелательной в России

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Деятельность Йельского университета признали нежелательной в России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее решение Генпрокуратуры РФ.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной организации Yale University (США)», — отмечается в сообщении ведомства.

«Деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране», — пояснили в Генпрокуратуре.

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