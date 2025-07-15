Латвия перестала признавать российские небиометрические загранпаспорта

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Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МИД страны.

Латвия также прекращает выдавать визы по паспортам, в которых отсутствуют биометрические данные, и принимать заявление на ВНЖ от граждан РФ с такими паспортами. Со вступлением закона в силу россиянам с действующей Шенгенской визой без данных по биометрии также запрещен въезд в Латвию.

Граждане России с выданными ранее долгосрочными визами или видами на жительство смогут оставаться в Латвии. Им предоставляется переходный период до 15 января 2026 года для замены загранпаспорта на новый с биометрией.

С 1 июня российские небиометрические загранпаспорта перестали признавать в Литве. Через несколько дней пассажиров поезда «Калининград-Москва» высадили во время пересечения территории Литовской республики. О том, что у всех снятых с поезда упрощённые транзитные документы были в загранпаспорте старого образца, «Новому Калининграду» сообщил источник, сославшись на слова проводника поезда. Позже Министерство иностранных дел России дало разъяснения по транзиту через Литву по загранпаспортам старого образца. 

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