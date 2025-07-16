Путин считает недостаточными меры для повышения рождаемости в России

Предпринимаемых мер для повышения рождаемости в России на данный момент недостаточно. Об этом заявил президент Владимир Путин, пишет «Коммерсант».

«Нет в жизни большего счастья, чем дети. В этом на самом деле весь смысл жизни», — подчеркнул Владимир Путин. Как отметил глава государства, в настоящее время первый ребенок у россиянок появляется, как правилось, в 28-29 лет. При этом на второго, третьего ребенка часто не хватает сил.

Одной из самых важных мер повышения рождаемости глава государства считает создание единой системы поддержки, которая затрагивает период от беременности женщины до 17-летия ребенка.