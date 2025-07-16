Госдума предлагает штрафовать за поиск через VPN противоправного контента

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В четверг, 17 июля, Госдума планирует рассмотреть во втором чтении поправки, устанавливающие ответственность за нарушения в сфере связи и информации. В частности, предлагается установить штрафы для граждан и юрлиц за намеренный поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием средств обхода блокировок — VPN-сервисов. Об этом пишет «Коммерсант».

«В случае принятия законопроекта гражданам будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Под экстремистскими материалами в документе понимаются те, что включены в соответствующий список Минюста, а также отвечающие этому понятию согласно федеральному закону. Кроме того, в случае принятия поправок будет запрещена реклама „программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен“, то есть VPN-сервисов (ч. 18 ст. 14.3 КоАП РФ). Гражданам будет грозить штраф от 50 тыс. до 80 тыс. руб., должностным лицам — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а юридическим — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.» — отмечает информагентство.

При этом законодательная инициатива вызвала вопросы у главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной, которая пришла к выводу, что больше не сможет передавать полиции данные об экстремистских сообществах, поскольку для этого ей необходимо «целенаправленно мониторить такой контент».

В свою очередь, эксперты заявляют, что им не до конца понятно, как будет доказываться, что конкретный пользователь, во-первых, осуществлял именно поиск, во-вторых — что искомая информация запрещена, и в-третьих — что он об этом знал.

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