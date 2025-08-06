Президент Польши пообещал сделать армию страны ведущей силой НАТО

Все новости по теме: Польша

Президент Польши Кароль Навроцкий будет стремиться укреплять вооруженные силы страны, чтобы сделать Польшу ведущей силой НАТО. Новый лидер пообещал уделять особое внимание защите восточного фланга альянса. Об этом он заявил в ходе своей инаугурационной речи, сообщает «Коммерсант».

"Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО",— сказал Навроцкий. Он подчеркнул, что будет поддерживать все усилия по модернизации польской армии.

Срок полномочий Анджея Дуды, который занимал пост президента Польши с 2015 года, истекает 6 августа. Утром новый лидер Кароль Навроцкий принес присягу перед членами Национального собрания, официально вступив в должность главы государства сроком на пять лет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter