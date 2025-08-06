Президент Польши пообещал сделать армию страны ведущей силой НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий будет стремиться укреплять вооруженные силы страны, чтобы сделать Польшу ведущей силой НАТО. Новый лидер пообещал уделять особое внимание защите восточного фланга альянса. Об этом он заявил в ходе своей инаугурационной речи, сообщает «Коммерсант».

"Я буду стремиться к тому, чтобы польская армия была ведущей силой в НАТО",— сказал Навроцкий. Он подчеркнул, что будет поддерживать все усилия по модернизации польской армии.

Срок полномочий Анджея Дуды, который занимал пост президента Польши с 2015 года, истекает 6 августа. Утром новый лидер Кароль Навроцкий принес присягу перед членами Национального собрания, официально вступив в должность главы государства сроком на пять лет.