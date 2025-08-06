Превосходство нации: в МИД РФ рассказали, что такое агрессивный национализм

Агрессивный национализм несет прямую угрозу безопасности и отдельным государствам и стабильности международных отношений в целом, в действующей редакции Концепции внешней политики Российской Федерации он рассматривается как международная проблема. Об этом говорится в ответе директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина на запрос «Нового Калининграда», в котором редакция просила разъяснить, чем обычный национализм отличается от агрессивного.

«Агрессивный национализм несет прямую угрозу безопасности и отдельным государствам и стабильности международных отношений в целом», — говорится в ответе на запрос. Упоминания этого термина встречаются в редакциях Концепции внешней политики Российской Федерации от 2008, 2013 и 2016 годов.

«В действующей редакции от 2023 года агрессивный национализм рассматривается как международная проблема и обозначается как идеология, направленная на противопоставление наций и обеспечение превосходства одной нации над другими или другой, — говорится в ответе. — В пункте 44 Концепции приводятся приоритетные направления внешнеполитической работы для противодействия распространению этого явления с целью «укрепления основ моральных, правовых и институциональных современных международных отношений, основывающихся главным образом на общепризнанных итогах Второй мировой войны».

Как добавили в департаменте МИД, в декабре 2024 года указом президента РФ принята Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерация, в которой радикальный или агрессивный национализм приравнены к экстремистской идеология (пункт 10).

При этом в МИД не ответили на вопрос, чем обычный национализм отличается от агрессивного.

Отметим, что в пункте 44 Концепции внешней политики Российской Федерации агрессивный национализм упоминается наряду с идеологиями неонацизма, расовой и национальной исключительности. В целях противодействия этим идеологиям, а также противодействию фальсификации истории и разжиганию ненависти к России, Российская Федерация намерена «уделять пристальное внимание распространению за рубежом правдивой информации о роли и месте России в мировой истории и формировании справедливого миропорядка, в том числе о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацистской Германией и в создание ООН, о его масштабном содействии в деколонизации и становлении государственности народов Африки, Азии и Латинской Америки» и т.д. (прочитать Концепцию внешней политики РФ можно на сайте МИД по ссылке).

Ранее региональное министерство молодежной политики решило заменить термин «национализм» на «агрессивный национализм» в областной госпрограмме. Но разъяснить разницу между понятиями в министерстве не смогли, отметив, что просто привели программу в соответствие поправкам в федеральный закон, которые были инициированы комитетом Госдумы по молодежной политике. В комитете Госдумы по молодежной политике отказались разъяснить, в чем заключается разница между понятиями.

Переосмысление национализма: какие ориентиры собираются прививать молодёжи