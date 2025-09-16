ООН: действия Израиля в Газе являются геноцидом

Атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территорию сектора Газа следует расценивать как геноцид. К такому выводу пришла комиссия, созданная Советом ООН по правам человека. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на информагентство CNN, ознакомившееся с данными отчета организации.

В опубликованном сегодня 72-страничном исследовании установлено, что Израиль с 7 октября 2023 года «совершил четыре акта геноцида» в анклаве, в том числе убийство палестинцев в секторе Газа, причинение им «серьезных телесных травм», а также «умышленное создание условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение». Также в документе упоминается факт применения Израилем мер, «направленных на предотвращение деторождения» на территории Газы.

По данным палестинского Минздрава, с октября 2023-го в Газе погибли почти 65 тыс. человек. Большая часть из них — мирные жители.

Комментируя доклад комиссии ООН, МИД Израиля заявил, что документ основан на лжи палестинского движения «Хамас». Авторов исследования назвали доверенными лицами «Хамаса» и обвинили в «ужасающих заявлениях» в отношении евреев. Также в дипведомстве Израиля призвали распустить международную комиссию ООН.