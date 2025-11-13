Иноагенты Шульман и Зимин пополнили перечень террористов и экстремистов

В четверг, 13 ноября, Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов предпринимателя Бориса Зимина и политолога Екатерину Шульман*, ранее признанных в России иностранными агентами. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечает информагентство, в октябре и бизнесмен и политолог стали фигурантами дела о захвате власти и организации террористического сообщества. Дело связано с участием Зимина и Шульман в «Антивоенном комитете России», целью которого, по данным ФСБ, «является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации».

Екатерина Шульман* и Борис Зимин проживают за пределами РФ. В России они были признаны иностранными агентами в апреле и сентябре 2022 года соответственно. При этом в январе 2023-го Зимина объявили в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В деле, фигурантом которого стал Зимин, идет речь о хищении и продаже контрольного пакета российского ООО «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. Сумму нанесенного ему ущерба потерпевший по делу — соучредитель Bryanston Бенедикт Соботка — оценил в 4 млрд руб.

* Шульман Екатерина Михайловна — Организация внесена Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.