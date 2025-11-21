Ярошук о провокациях прибалтов: гавкают, но не укусят

После завершения СВО на Украине в горячий конфликт вряд ли ввяжутся прибалтийские страны и Польша. Таким мнением поделился с «Новым Калининградом» в ходе интервью сенатор Александр Ярошук, являющийся членом комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ.

«Поляки третьего раздела своего не захотят, — заявил Ярошук. — У них же генетическая память. Поорать, погавкать, блин, в прямом смысле слова погадить — вообще отличная история для поляков. Мы здесь поляков очень хорошо все знаем. Мы их просто отлично знаем. А белорусы их вообще лучше всех знают. Они пожили с поляками. У меня по отцу род, они все в Польше ещё родились, но в 1939-м, слава богу, обратно вернулись, по пакту Молотова-Риббентропа. Они же из Беловежской пущи. Там суржик: смесь польского, белорусского и украинского языков».

Ярошук допустил, что соседствующие с Калининградской областью страны могут участвовать в провокациях против региона, но на полноценные военные действия не решатся.

«Если бы мы проигрывали на полях сражения, были бы проблемы у нас другого характера. А то, что они говорят, я не знаю, с чем даже сравнить. Это у них, видимо, подбирали заранее таких: тупой и ещё тупее. Выбирали из них самых тупых. Это люди необразованные, которые истории не знают. Это и датчане, и поляки те же, и литовцы особенно. Господи, помилуй! Литва по населению скоро будет, как Калининградская область с таким убытием людей за границу и рождаемостью. А Латвия? Ну, что они несут, господи! Предел-то может же наступить в конце концов или нет? Однако это единственное, что они могли продавать и получать какие-то дивиденды. Сейчас эта история тоже заканчивается, это тоже агония, поэтому надо спокойно это воспринимать. Вот знаете, бывает, идёшь, и шавки, такие маленькие собачки, которые гавкают так противно и агрессивно накидываются... Но никогда не укусят тебя. Вот их можно сравнить с этими мелкими шавками, которые только гавкают и громко так визжат», — добавил Ярошук.