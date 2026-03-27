Власти: в Калининградской области возобновляется работа Морского совета

Губернатор Алексей Беспрозванных подписал указ о возобновлении работы Морского совета. Соответствующая договоренность была достигнута во время визита в регион помощника Президента России Николая Патрушева, который возглавляет Морскую коллегию страны, сообщила пресс-служба областного правительства.

Председателем Морского совета стал глава региона, также в состав организации вошли первый заместитель губернатора Валерий Шерин, представители регионального кабинета министров, федеральной службы безопасности, Балтийского флота, пограничного управления, научных и портовых структур, областной таможни, завода «Янтарь» и логистических предприятий.

Основными задачами Морского совета являются — создание в регионе благоприятных условий для развития морского транспорта, обеспечение транспортной доступности за счет функционирования в том числе паромной линии в направлении морских портов Санкт-Петербурга, а также модернизация действующих и строительство новых мощностей рыбохозяйственного комплекса, развитие круизного и яхтенного туризма и так далее.

Как напомнили в правительстве, Морской совет является постоянно действующим координационным и совещательным органом, обеспечивающим согласованные действия органов исполнительной власти региона, территориальных органов федеральных структур и организаций, участвующих в морской деятельности.