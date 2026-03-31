Севостьянов раскрыл подробности о зарплатах депутатов горсовета Калининграда

Севостьянов раскрыл подробности о зарплатах депутатов горсовета Калининграда

Зарплата депутатов городского совета Калининграда составляет 12 000 рублей в месяц до вычета подоходного налога. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» депутат-коммунист Сергей Севостьянов.

«Депутатство вроде как хобби, но по сути много времени требует. Плюс ко всему прочему, у нас из материальной составляющей в городском совете компенсация 12 000 рублей в месяц. Минус подоходный налог, остаётся десятка с копейками. И это при том, что мы попросили повысить эту выплату. Она была 6 000 в течение чуть ли не 15 лет, не менялась. Но тогда 6 000 — это была весомая сумма, а сейчас это, ну, ни о чём вообще», — отметил депутат. 

Ещё более весомой проблемой, по словам Севостьянова, является отсутствие ставки помощника депутата.

«Все помощники на общественных началах (без зарплаты). Чтобы они работали с документами, приём граждан вели, помогали, потому что у меня основная работа. Нет, этого нет. Причём, это с федерального уровня», — добавил экс-глава фракции КПРФ в горсовете.

Сергей Севостьянов работает машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на Приморской ТЭЦ.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter