Беспрозванных взлетел в рейтинге цитируемости российских губернаторов на 33-е место

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в общероссийском губернаторском рейтинге цитируемости по версии «Медиалогии» прибавил в марте сразу 22 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте проекта.

В мартовском рейтинге цитируемости Беспрозванных занял 33-е место между главой республики Саха Айсеном Николаевым и губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. По сравнению с февралём, его позиция улучшилась сразу на 22 пункта (в феврале он занимал 55 место из 89). На первом месте в общероссийском рейтинге — мэр Москвы Сергей Собянин, на последнем — глава Калмыкии Бату Сатиков.

Также Беспрозванных улучшил позиции и в рейтинге цитируемости губернаторов Северо-Западного Федерального округа. В нём он занял четвёртое место следом за призовой тройкой, в составе которой губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко, Санкт-Петербурга Александр Беглов, Вологодской области Георгий Филимонов. По сравнению с февралём, Беспрозванных улучшил свои показатели на три пункта.

Рейтинги построены по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 109 тыс. источников. Они являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны 01.04.2026. Период исследования: март 2026 года.