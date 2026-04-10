Беспрозванных взлетел в рейтинге цитируемости российских губернаторов на 33-е место

Все новости по теме: Эпоха Алексея Беспрозванных
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в общероссийском губернаторском рейтинге цитируемости по версии «Медиалогии» прибавил в марте сразу 22 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте проекта.

В мартовском рейтинге цитируемости Беспрозванных занял 33-е место между главой республики Саха Айсеном Николаевым и губернатором Оренбургской области Евгением Солнцевым. По сравнению с февралём, его позиция улучшилась сразу на 22 пункта (в феврале он занимал 55 место из 89). На первом месте в общероссийском рейтинге — мэр Москвы Сергей Собянин, на последнем — глава Калмыкии Бату Сатиков.

Также Беспрозванных улучшил позиции и в рейтинге цитируемости губернаторов Северо-Западного Федерального округа. В нём он занял четвёртое место следом за призовой тройкой, в составе которой губернаторы Ленинградской области Александр Дрозденко, Санкт-Петербурга Александр Беглов, Вологодской области Георгий Филимонов. По сравнению с февралём, Беспрозванных улучшил свои показатели на три пункта.

Рейтинги построены по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 109 тыс. источников. Они являются результатом измерений информационного поля на основе технологии анализа СМИ. Данные для рейтинга рассчитаны 01.04.2026. Период исследования: март 2026 года.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter