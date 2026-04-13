Лидер победившей в Венгрии партии об отношениях с Путиным: друзьями мы не станем

Лидер победившей в Венгрии партии об отношениях с Путиным: друзьями мы не станем

Новое правительство Венгрии будет вести переговоры с президентом РФ, но друзьями они не станут. Как пишет РБК, об этом заявил Nepszava лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр. Партия лидирует на парламентских выборах.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость также сохранится на некоторое время. Необходимо усилить диверсификацию, но это не произойдет в одночасье. При необходимости мы будем вести переговоры, но друзьями мы не станем», — сказал он.

Так политик прокомментировал слова нынешнего премьер-министра Виктора Орбана, который предупреждал, что «Тиса» в случае победы на выборах станет «проукраинским правительством», и обещал следить за ее переговорами с Москвой.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter