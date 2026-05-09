Песков: выход на мирное соглашение с Украиной — «очень долгий» путь

Выход на мирное соглашение с Украиной займет много времени, поскольку тема эта слишком сложная. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Понятно, что американская сторона спешит, но тема украинского урегулирования слишком сложная, и выход на мирное соглашение — это очень долгий, со сложными деталями, путь», — сказал Песков.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио констатировал, что переговорный процесс по украинскому урегулированию в настоящее время не продвигается. Он отметил, что Вашингтон «готов играть роль посредника, если эти усилия могут быть продуктивными», однако подчеркнул, что США «не хотят тратить впустую свое время и энергию на усилия, которые не приводят к прогрессу».